«ميدو»: استبعاد عبد الله جمعة قرار كارثي

اليوم الجديد

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الإثنين، على استبعاد عبد الله جمعة، ظهير الزمالك، من قائمة المنتخب الوطني، موضحًا أن عدم انضمامه للقائمة قرار كارثي.

وقال "ميدو"، عبر حسابه الرسمي لموقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن عبد الله جمعة أفضل مدافع أيسر لعب في مصر منذ اعتزال سيد معوض، وعدم انضمامه للمنتخب قرار فني كارثي.

وأكمل أنه لا يحب أن يعلق على اختيارات المدرب، خصوصًا قبل البطولة، مختتما حديثه بـ"أسف، وأتمنى أن يكون عدم اختياركم له جاء لأسباب أخرى غير فنية؛ لأنها لو كانت فنية فهذا معناه...