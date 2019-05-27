رسميًا.. خالد بن زايد يشتري «نيوكاسل»

اليوم الجديد
وافق مايك آشلي، رئيس نادي نيوكاسل الإنجليزي، اليوم الاثنين، على بيع النادي للشيخ الإماراتي خالد بن زايد آل نهيان، مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 445 مليون دولار.
وذكرت صحيفة "صن"، أنه تم توقيع العقد بين أشلي والشيخ خالد، وأُرسلت إلى رابطة الدوري الإنجليزي.
ويُعدّ الشيخ خالد، ابن عم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي، بجانب كونه مؤسس مجموعة بن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.
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