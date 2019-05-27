محاولات لإقناع رئيس الزمالك بالتراجع عن قراره بشأن جروس

مصراوي
أكد مصدر بالزمالك وجود محاولات يجريها أعضاء مجلس الإدارة للضغط على رئيس النادي وإقناعه باستمرار المدير الفني السويسري كريستيان جروس حتى نهاية الموسم الجاري (2018-19).
وأعلن رئيس الزمالك فور التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، أمس الأحد، عدم استمرار جروس بعد انتهاء عقده مع النادي بنهاية شهر مايو الجاري، مؤكدًا أن مهمته انتهت مع النادي الأبيض.
وقاد جروس الزمالك لحصد لقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح على ضيفه نهضة بركان المغربي في إياب نهائي المسابقة القارية في...
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