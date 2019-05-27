ميدو يحدد 3 عناصر لاستمرار فوز الزمالك بالبطولات.. ويستنكر «قرارًا كارثيًا»

مصراوي

حدد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ثلاثة عناصر لاستمرار تتويج الفريق الأبيض بالألقاب لسنوات متتالية بعد حصد لقب الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الظهير الأيسر عبدالله جمعة هو الأفضل في مركزه منذ اعتزال سيد معوض، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

وتُوج الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح على ضيفه نهضة بركان المغربي مساء الأحد في إياب نهائي المسابقة القارية على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح...