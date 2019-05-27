مصراوي
حدد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ثلاثة عناصر لاستمرار تتويج الفريق الأبيض بالألقاب لسنوات متتالية بعد حصد لقب الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الظهير الأيسر عبدالله جمعة هو الأفضل في مركزه منذ اعتزال سيد معوض، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.
وتُوج الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح على ضيفه نهضة بركان المغربي مساء الأحد في إياب نهائي المسابقة القارية على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.
وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح...
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو يحدد 3 عناصر لاستمرار فوز الزمالك بالبطولات.. ويستنكر «قرارًا كارثيًا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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