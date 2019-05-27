شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين؟.. ياسر رضوان: أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته .

الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة، هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟ .

ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق ، قال إنه يتمنى أن يكون النجم أحمد زكى، لأنه فنان يتميز بالواقعية فى أدائه واختياراته للأعمال الهادفة، فضلا عن أنه يشعر أن أفلامه بها قصة كفاح تقترب من كفاح نجم الأهلى.

ياسر رضوان وأحمد زكى

