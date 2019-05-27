شكرا لقرائتكم خبر عن خبرات الكونفدرالية ترشح الزمالك للتتويج بدورى الأبطال فى النسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتوقف مكاسب الزمالك عند التتويج ببطولة الكونفدرالية التى حصدها على حساب نهضة بركان المغربى، ولكن الخبرات التى اكتسبها لاعبو الزمالك فى مشوارهم بالكونفدرالية مباراة بعد الأخرى حتى أصبحوا يستطيعون التحكم فى مجريات أى مباراة مهما كان طرفها .

الخبرات التى اكتسبها لاعبو الزماك فى مشوار الكونفدرالية ستعيد أمجاد القلعة البيضاء فى أدغال أفريقيا، والتى تمثل ثقلاً كبيراً فى القارة السمراء مع الأهلى ليعود الأبيض من بوابة الكبار، ويصبح أحد أبرز المرشحين لأى بطولة أفريقية يشارك فيها مستقبلا نظرا لبنائه فريقاً قويا صاحب خبرات كبيرة تساعده على تحقيق أحلام جماهيره التى ظهرت بمظهر مشرف للغاية فى نهائى الكونفدرالية .

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الزمالك سيشارك فى بطولة دورى ابطال افريقيا الموسم المقبل فى النسخة الجديدة، وسيكون مرشحاً بقوة للفوز والتتويج باللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ 17 عاما، لاسيما أن إدارة الزمالك تنوى الحفاظ على القوام الرئيسى للفريق مع بعض التدعيمات القليلة لعلاج العجز الموجود فى بعض المراكز التى تحتاج لتواجد بديل فيها مع الأساسى، خاصة الجبهة اليسرى وأيضا رأس الحربة التى تعانى بالفعل .

إدارة الزمالك أغلقت ملف الكونفدرالية وبدأت بالفعل التخطيط للتتويج بدورى أبطال أفريقيا لأنها بطولة مختلفة بالفعل وسيكون للفريق شأن كبير حال الفوز بها، نظرا لأن الفائز بها سيشارك فى كأس العالم للأندية بالإضافة إلى العائد المادى الأكبر.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود علاء وهى نفس نتيجة الذهاب فى المغرب لمصلحة نهضة بركان .