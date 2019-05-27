شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة ماتش الزمالك تشعل مواقع السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعلت نتيجة ماتش الزمالك ونهضة بركان بالكونفدرالية الأفريقية مواقع السوشيال ميديا من الواحدة ليلا بعدما حقق المارد الأبيض البطولة للمرة الاولى فى تاريخه.

كان الزمالك قد نجح فى الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بفوز الأبيض بهدف مقابل لا شىء واحتكام الفريقان لركلات الترجيح نظرا لفوز بطل المغرب فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

وواصلت الجماهير الزملكاوية احتفالاتها حتى الصباح على مواقع التواصل لتشجيع فريقها وكتابة بوستات خاصة للاعبين والجهاز الفنى معبرة عن فرحتها الكبيرة فى الفوز وحصد البطولة بعد عناء طويل بالابتعاد عن منصات التتويج.