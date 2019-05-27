شكرا لقرائتكم خبر عن حكم رومانى يدير لقاء الإسماعيلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، على تعيين حكام رومانى لإدارة مباراة الإسماعيلى والجونة اليوم بالدورى. Advertisements وكان الجونة أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه تعيين حكام أجانب للمباراة أمام الدراويش. ويحتل الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكهم 50 ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 12 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكهم 33 ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.

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