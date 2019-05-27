شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم كوماندوز اليد قالوا أيه عن الفوز بالكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة تتويج الزملك بكأس الكونفدرالية الأفريقية لم تقتصر على نجوم كرم القدم بل طالت نجوم كرة اليد الذين حرصوا على مؤازرة الفريق فى ملعب برج العرب فى نهائى البطولة أمام نهضة بركان، سواء من الملعب أو عبر السوشيال ميديا.

ويرصد الخليج 365 ما قاله نجوم كوماندوز اليد عن تتويج الزمالك بالكونفدرالية..

حرص أحمد الأحمر نجم اليد فى الزمالك على تهنئة الفريق الأبيض عبر صفحته على إنستجرام بنشر صورة لكأس الكونفدرالية قائلا، "الحمد لله.. مليون مبروك للملكى وجماهيرنا العظيمة".

أحمد الاحمر

أكد لوكا نجم فريق يد الزمالك أن لاعبى الفريق الأبيض رجالة فى ظل الضغوطات التى تعرضوا لها طوال مشوار البطولة، مشيرا إلى دور الجمهور بعد الله عز وجل فى تتويج الفريق، وأن أى فريق فى نادى الزمالك يفوز باللقب سببه الأول والرئيسى دعم الجماهير، متمنيا تتويج الفريق على الدورى والسوبر الأفريقى.

لوكا



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أما محمد على، حارس مرمى يد الزمالك، فحرص على نشر صورة له من ملعب برج العرب إثناء حضوره للقاء و معه محمد محسن ويحيى خالد نجما الأبيض، قائلا، "أسياد أفريقيا الناس عرفونا غبر صفحته على فيس بوك".

محمد على

بينما حرص فلفل، حارس كوماندوز الزمالك، على تهنئة جماهير الأبيض قائلا، "جمهور الزمالك السبب الأول فى المكسب ومبروك لاعيبة الزمالك الرجالة".

فلفل

