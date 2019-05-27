فيديو.. استعدادات استاد السلام بالقاهرة لاستقبال بطولة أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” أعمال التطوير التى تتم بمحيط استاد السلام بالقاهرة، وذلك ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر. Advertisements وشملت أعمال التطوير، إنشاء حدائق جديدة ودهان العقارات المحيطة بالاستاد لتظهر بمظهر حضارى مشرف، وترميم أرصفة الشوارع، ودهانها، وكذلك رصف الطرق وتشجيرها. كما تم دهان الأسوار المحيطة بالاستاد، وتجديد الحدائق بمدخل بوابات الأستاد لتظهر بمظهر مشرف فى البطولة الأفريقية، كما تشهد عدة مناطق بالعاصمة، تطورات عديدة استعدادا لبطولة أفريقيا، خاصة المناطق المحيطة بالاستادات وأماكن إقامة الوفود.

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