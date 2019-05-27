سوبر كورة.. أزارو يخسر رهان أحداد وبوطيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر المغربى وليد أزارو، مهاجم النادى الأهلى، رهاناً لصالح مواطنيه حميد أحداد وخالد بوطيب، لاعبى الزمالك، بعد تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى. لمعرفة تفاصيل رهان أزارو مع حميد أحداد وخالد بوطيب اضغط هنا Advertisements

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