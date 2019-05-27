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ممثل الزمالك يغادر أنجولا بعد المشاركة باجتماعات الاتحاد الأفريقى للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادرطارق سعيد، مدير فريق السلة بنادى الزمالك،  أنجولا عائدا إلى القاهرة اليوم بعد مشاركته فى اجتماعات الاتحاد الأفريقى للعبة، والتى أقيمت على هامش البطولة الأفريقية والتى حقق خلالها سموحة برونزية المنافسات والمركز الثالث.

يذكر أن سموحة تغلب على القيروان التونسى وحصد المركز الثالث وبرونزية البطولة الأفريقية فى أول مشاركة له بأفريقيا.

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وكان طارق سعيد قد تلقى دعوة من الاتحاد الأفريقى والفيبا لحضور الاجتماعات ومناقشة النظام الجديد للبطولة، حيث انها تقام لاول مرة تحت اشراف الـ NBA 

ومن المقرر أن يشارك الزمالك فى النسخة الجديدة من البطولة الأفريقية بعد التتويج بدورى السلة بالتغلب على الجزيرة فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين. 

 

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