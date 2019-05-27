شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تأجيل لقاء الأهلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الدورى، والتى كان مقررا لها غدا الثلاثاء . ومن المقرر أن يرسل اتحاد الكرة خطاباً رسمياً إلى الناديين خلال الساعات المقبلة لإخطارهما بهذا الأمر. Advertisements يذكر أن اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً بعد قليل لبحث أزمة جدول الدورى الممتاز وموعد انتهائه، بعد تمسك بعض الأندية بإنهاء المسابقة قبل انطلاق بطولة امم افريقيا التى تنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبل، حيث هدد الأهلى بالانسحاب من البطولة ما لم يتم انتهاء البطولة قبل كأس الأمم، بينما يرفض الزمالك استكمال الدورى قبل كأس الأمم بسبب ضيق الوقت.

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