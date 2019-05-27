شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يشارك فى مران الأهلي.. والشيخ يظهر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم وليد أزارو، مهاجم الأهلى، فى مران الفريق الجماعى اليوم، بعد زوال الألم الذى اشتكى منه فى الكتف عقب انتهاء مباراة الإسماعيلى فى الدورى.

وبات أزارو جاهزاً للمشاركة فى التدريبات عقب خضوعه لجلسات علاج طبيعى، بعد التأكد من عدم معاناته من أية شكاوى أو إصابات.

ورفض الجهاز الفنى الاستعجال فى الدفع باللاعب فى مران الفريق الذى أقيم أمس على ملعب التتش، واكتفى بجلسة فى الجيم والجرى حول الملعب، وتأجلت عودته للمشاركة الجماعية إلى اليوم للمزيد من الاطمئنان على حالته ومنحه الوقت الأكبر للتعافى وإعلان جاهزيته.

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ويخوض الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، تحت قيادة الأوروجوايانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق.

وأكد الجهاز الفنى أن الإصابة التى تعرض لها أحمد الشيخ لا تستدعى القلق، وأنه سيشارك فى المران الجماعى خلال أسبوع.

وأوضح الجهاز أن الشيخ تعرض لكدمة فى الكاحل، وأنه يخضع لبرنامج علاجي؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة والتواجد مع الفريق فى غضون فترة قصيرة بعد الاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة الجماعية.

وأدى الشيخ جلسات علاج طبيعى بسبب تورم القدم، نتيجة كدمة فى الكاحل أبعدته عن المشاركة الجماعية.