شكرا لقرائتكم خبر عن كرستيان جروس يرفض التعليق على رحيله من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض كرستيان جروس ، المدير الفنى للزمالك، التعليق على مسألة رحيله أو بقائه مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء عقده مع النادى بشكل رسمى.
وكان الزمالك قد نجح التتويج ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بفوز الأبيض بهدف مقابل لا شىء، واحتكام الفريقان لركلات الترجيح نظرا لفوز بطل المغرب فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.
وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن جروس لن يستمر مع الزمالك رغم الفوز بالبطولة الكونفدرالية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن المدير الفنى كان لا يرغب فى الحصول على بطولة الكونفدرالية.
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