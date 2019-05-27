شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يصرف مكافآت الكونفدرالية قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، صرف مكافآت الفوز بالكونفدرالية الأفريقية للاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربى الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 للدورى.

يأتى ذلك فى إطار رغبة مجلس الإدارة البيضاء فى تحفيز اللاعبين قبل العودة للمباريات المحلية لمواصلة الانتصارات والعودة من جديد لاحتلال صدارة الدورى بعد تعثر منافسه المباشر الأهلى فى لقائه الأخير أمام الإسماعيلى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ورغم حالة الغموض التى تكتنف مصير كرستيان جروس المدير الفنى للزمالك بعد التصريحات التى أدلى بها مرتضى منصور بالأمس، مؤكدا أن عقد الخواجه السويسرى انتهى مع الفريق بنهاية النهائى الأفريقى، إلا أن الأمر مازال معلقا حتى تلك اللحظة.