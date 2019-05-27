قائمة المغرب لأمم إفريقيا.. استدعاء بوطيب وغياب أزارو وأحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، القائمة الأولية لأسود الأطلس استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وسيخوض المنتخب المغربي معسكرًا إعداديًا بالمركز الوطني لكرة القدم بمدينة سلا في المغرب بدءً من يوم الأحد المقبل، على أن تتوجه البعثة إلى القاهرة يوم الثلاثاء 18 يونيو على متن طائرة خاصة.

وسيلعب الأسود مباراتين وديتين على الملعب الكبير لمراكش أمام كل من غامبيا يوم الأربعاء 12 يونيو وزامبيا يوم الأحد 16 يونيو.

وشهدت القائمة استدعاء خالد بوطيب مهاجم الزمالك، بينما غاب الثنائي حميد أحداد زميله في الفريق الأبيض، ووليد أزارو مهاجم النادي الأهلي.

وتواجد رزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي ضمن قائمة منتخب المغرب بعد غياب استمر أربعة أعوام، خاصةً عقب تألقه بشكل لافت في الموسم المنقضي حيث أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد بالدوري السعودي، بإحراز 34 هدفًا في 26 مباراة.

Advertisements

وضمت قائمة المنتخب المغربي 27 لاعبًا كالتالي:

في حراسة المرمى: منير المحمدي (مالاجا الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، أحمد رضى التكناوتي (الوداد الرياضي المغربي).

الدفاع: عبد العالي المحمدي (نهضة بركان المغربي)، مروان داكوستا (الاتحاد السعودي)، غانم سايس (وولفر هامبتون الإنجليزي)، عبد الحميد يونس (ستاد ريمس الفرنسي)، مهدي بنعطية (الدحيل القطري)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني).

الوسط: كريم الأحمدي العروسي (الاتحاد السعودي)، يوسف أيت بناصر (سانت إيتيان الفرنسي)، المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)، مبارك بوصوفة (الشباب السعودي)، يونس بلهندة (غلطة سراي التركي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، نورالدين أمرابط (النصر السعودي)، حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي)، يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني)، سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسباني)، نبيل درار (فنربخشة التركي).

وفي الهجوم: عبد الرازق حمدالله (النصر السعودي)، خالد بوطيب (الزمالك المصري)، عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير المغربي)، أمين حارث (شالكه الألماني)، أسامة إدريسي (إي زد آلكمار الهولندي)، أيوب الكعبي (هيبي شينا فورتشن الصيني).

يُذكر أن المنتخب المغربي، المتوج بلقب كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة عام 1976، يتواجد في المجموعة الرابعة لـ"كان 2019"، والتي تضم معه منتخبات كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.