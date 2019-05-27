انتظام أزارو في مران الأهلي ومواصلة تأهيل سعد ونيدفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي

أكد الأهلي أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق سوف ينتظم في مران الفريق الجماعي اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها في الكتف عقب مباراة الإسماعيلي بالدوري.



وقال الموقع الرسمي للأهلي أن أزارو أصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات عقب خضوعه لجلسات علاج طبيعي، بعد التأكد من عدم معاناته من أية شكاوي أو إصابات.



ورفض الجهاز الفني الاستعجال في الدفع باللاعب في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، حيث اكتفى بجلسة في الجيم والجري حول الملعب، وتأجلت عودته للمشاركة الجماعية إلى اليوم للمزيد من الاطمئنان على حالته ومنحه لوقت الأكبر للتعافي وإعلان جاهزيته.



وقال الجهاز الفني بالنادي الأهلي، إن الإصابة التي تعرض لها أحمد الشيخ لا تستدعى القلق وأنه سيشارك في المران الجماعي خلال أسبوع.



وأكد الجهاز أن الشيخ تعرض لكدمة في الكاحل، وأنه يخضع لبرنامج علاجي؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة والتواجد مع الفريق في غضون فترة قصيرة بعد الاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة الجماعية.



وأدى الشيخ جلسات علاج طبيعي بسبب تورم القدم، نتيجة كدمة في الكاحل أبعدته عن المشاركة الجماعية.

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ومن جهة أخرى أكد الجهاز الفني أن سعد سمير مدافع الفريق يؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل منتظم؛ وفقا للبرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أشرف على علاجه خلال رحلته الأخيرة إلى ألمانيا.



وأكد الجهاز الفني أن سعد يؤدي تدريبات علاجية وجلسات في الجيم وأن حالته في تحسن بشكل مستمر، وملتزم إلى أقصى درجة بالبرنامج العلاجي الذي عاد به من ألمانيا.



وكان سعد قد بدأ البرنامج المحدد له بجلسات علاج طبيعي ثم بدأ في تنفيذ بعض التدريبات في صالة الجيم.



وينتظم كريم نيدفيد لاعب الأهلي اليوم في برنامجه العلاجي بعد انتهاء راحته الأسبوعية التي حصل عليها أمس وفقا للبرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجري له جراحة غضروف الركبة.



وكان نيدفيد قد خضع لجراحة في ألمانيا، وعاد ببرنامج محدد من جانب الطبيب الذي أشرف على علاجه، ليؤدي اللاعب جلسات علاج طبيعي بشكل منتظم، كما بدأ في تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة في صالة الجيم.



ووفقا للبرنامج العلاجي يحصل نيدفيد على راحة 24 ساعة كل أسبوع، وينتظم اليوم في البرنامج المحدد له.