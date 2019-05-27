فرج عامر: أبو جبل وفتوح خارج حسابات سموحة أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن محمد أبو جبل وأحمد فتوح لاعبا الفريق، سوف يكونان خارج حسابات حسام حسن المدير الفني للنادي في مباراة الاتحاد السكندري، لتفادي إصابتهم قبل معسكر المنتخب الوطني استعداداً لكأس الأمم الأفريقية.

وكان خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أعلن عن قائمة تضم 25 لاعباً في معسكر المنتخب استعدادا لكأس الأمم، وضمت القائمة كلاً من محمد أبو جبل وأحمد فتوح لاعبا سموحة.

وقال فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خروج محمد أبوجبل وأحمد فتوح لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم من حسابات الكابتن حسام حسن في مباراة سموحة القادمة مع الاتحاد السكندري لتفادي الإصابة قبل معسكر المنتخب المصري استعدادا لكأس الأمم الإفريقية".

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وأكمل: "وذلك في ظل وجود البديل الكُفء القادر علي ملئ فراغ غيابهما وخوفا من إصابتهم قبل كأس الأمم الافريقية، وفي ظل تأكيد الكابتن حسام بتوافر العديد من وجود العديد من لاعبي سموحة صغار السن الذين ينتظروا الفرصة لإثبات تألقهم في جميع المراكز في سموحة والذين سوف يكونوا نجوم المرحلة القادمة في سموحة".

واختتم رئيس سموحة: "وأكد حسام حسن أنه لايعتمد علي لاعب مهما كان اسمة ونجوميته، بدليل فوزة سموحة علي بتروجيت في مباراة مصيرية في ظل غياب أهم نجوم الفريق".

يذكر أن المنتخب الوطني سيبدأ التحضير لكأس الأمم بمعسكر مغلق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لخوض مباراتي تنزانيا وغينيا يومي 13، و16 يونيو استعدادا لخوض البطولة التي تقام في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.