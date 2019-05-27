بالأرقام.. الزمالك يتجاوز مازيمبي قاريًا.. و8 ألقاب تفصله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انفرد الزمالك بالمركز الثاني في قائمة تاريخية، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه بنتيجة (5- 3) بركلات الترجيح على ضيفه نهضة بركان المغربي، مساء أمس الأحد، في إياب نهائي المسابقة القارية على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وبات الزمالك ثاني الفرق المصرية التي تُوجت بلقب البطولة، بعدما سبقه غريمه التقليدي الأهلي الذي توج باللقب عام 2014، وتعد هذه هي البطولة الإفريقية الأولى التي يتوج بها الفارس الأبيض منذ 16 عاما، منذ أن فاز بكأس السوبر الإفريقي 2003 أمام الوداد المغربي.

ورفع الأبيض رصيده في عدد الألقاب القارية إلى 12 لقبًا، ليتقدم للمركز الثاني منفردًا في قائمة أعلى الأندية المتوجة بالألقاب القارية في تاريخ القارة السمراء، متجاوزًا مازيمبي الكونجولي الذي حصد 11 لقبًا، آخرهم البطولة الكونفدرالية 2017 أمام سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

وحصد الزمالك منذ تأسيسه عام 1911 لقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات في أعوام (1984، 1986، 1993، 1996 و2002)، 3 سوبر إفريقي (1994، 1997 و2003)، 2 أفرو آسيوية (1987 و1997)، أبطال الكؤوس 2000، وأخيرًا لقب الكونفدرالية 2019.

وأمام أبناء ميت عقبة فرصة لتعزيز ألقابه القارية هذا العام حين يخوض كأس السوبر الإفريقي 2019 أمام بطل دوري أبطال إفريقيا، والذي سيتحدد يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي برادس حين يستضيف الترجي التونسي نظيره الوداد المغربي، بعد نهاية لقاء الذهاب (1-1).

ويملك الأهلي الرقم القياسي كأعلى الأندية تتويجًا بالبطولات الإفريقية القارية، بعدما حصد 20 لقبا قاريًا عبر تاريخه منذ تأسيسه عام 1907، من خلال تتويجه بدوري أبطال إفريقيا (8 مرات)، السوبر الإفريقي (6 مرات)، أبطال الكؤوس (4 مرات)، الأفرو آسيوية والكونفدرالية.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني بين الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القارية في العالم، مبتعدًا بفارق 6 ألقاب عن ريال مدريد الإسباني صاحب الـ26 لقبًا، حيث توقف الرصيد القاري للأحمر منذ تتويجه بالكونفدرالية الإفريقية عام 2014، ولم ينجح في إضافة أي لقب جديد لخزائنه القارية.

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قائمة أكثر الأندية تتويجًا بالبطولات القارية في إفريقيا:

1- الأهلي - 20 لقبًا.

2- الزمالك - 12 لقبًا.

3- مازيمبي الكونجولي - 11 لقبًا.

4- النجم الساحلي التونسي - 9 ألقاب.

5- الرجاء الرياضي المغربي - 8 ألقاب.

6- الترجي التونسي - 7 ألقاب.

7- شبيبة القبائل الجزائري - 6 ألقاب.

8- الوداد الرياضي المغربي - 5 ألقاب.