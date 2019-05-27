محاولات لإقناع رئيس الزمالك بالتراجع عن قراره بشأن جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد مصدر بالزمالك وجود محاولات يجريها أعضاء مجلس الإدارة للضغط على رئيس النادي وإقناعه باستمرار المدير الفني السويسري كريستيان جروس حتى نهاية الموسم الجاري (2018-19).

وأعلن رئيس الزمالك فور التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، أمس الأحد، عدم استمرار جروس بعد انتهاء عقده مع النادي بنهاية شهر مايو الجاري، مؤكدًا أن مهمته انتهت مع النادي الأبيض.

وقاد جروس الزمالك لحصد لقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح على ضيفه نهضة بركان المغربي في إياب نهائي المسابقة القارية في برج العرب.

وقال المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الاثنين، إن هناك محاولات لإقناع رئيس الزمالك بالتراجع عن قراره والإبقاء على جروس حتى نهاية الموسم.

وعبّرت جماهير الزمالك عن استيائها من قرار رئيس الزمالك برحيل جروس، لتدشن حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للمطالبة باستمرار المدرب السويسري على رأس الجهاز الفني للفريق.

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وتصدر هاشتاج "#جددوا_عقد_جروس" الكلمات الأكثر انتشارًا على تويتر في مصر، خاصةً بعد قيادة الزمالك لحصد لقب السوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى.

ويتبقى للزمالك، صاحب المركز الثالث في الدوري بـ66 نقطة من 29 مباراة، خمس مباريات في النسخة الحالية للمسابقة أمام كل من الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

وحدد اتحاد الكرة مباراتين للزمالك قبل التوقف الخاص بأمم إفريقيا، أولهما أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، ثم يخوض مباراة أخرى -لم يتحدد طرفها- أمام حرس الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو المقبل.

كما بلغ الزمالك ربع نهائي مسابقة كأس مصر ليضرب موعدًا مع مصر المقاصة، لكن لم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن، مع العلم أن الفريق الأبيض يسعى لحصد اللقب للمرة السادسة في آخر سبع مواسم.

يُذكر أن رئيس الزمالك كان يسعى لتجديد عقد المدرب السويسري، قبل أن يتراجع ويستقر على رحيله بنهاية التعاقد، بعد تحفظه على بعض القرارات الفنية والتعبير عن غضبه باستبعاد بعض اللاعبين.