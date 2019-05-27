صحيفة: هاري كين قد يلحق بنهائي دوري الأبطال أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، سيكون جاهزاً للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويلتقي توتنهام بمواطنه ليفربول في نهائي دوري الأبطال، السبت المقبل، في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بمدريد.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كين من المتوقع أن يسافر مع زملائه لمدريد، الأربعاء المقبل، من أجل التحضير النهائي لنهائي الأبطال.

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وكان كين تعرض لإصابة في الكاحل في ذهاب دور ربع النهائي من دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي أبعدته عن الملاعب.



وقالت الصحيفة البريطانية، أن كين لديه فرصة كبيرة للعب في المباراة النهائية أمام ليفربول.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام سوف يحدد مصير كين من المشاركة في النهائي في وقت لاحق هذا الأسبوع.



يذكر أن كين شارك هذا الموسم في 8 مباريات بدوري الأبطال، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفاً آخر.