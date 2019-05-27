اجتماع عاجل لحسم مستقبل برشلونة

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن جوزيب ماريا بارتوميو سوف يعقد اجتماع مجلس ادارة من أجل حسم مصير المدرب ارنيستو فالفيردي والحديث عن التعاقدات الجديدة. ووفقا للصحيفة فإن جوزيب بارتوميو هو الداعم الوحيد لفكرة استمرار مدرب برشلونة الحالي فالفيردي لموسم جديد. وتشير التقارير أن فالفيردي سوف يرحل رسميا عن منصبه وذلك عقب توديع حلم تحقيق الثنائية في الموسم الحالي رغم كون ذلك لا يتماشى مع رغبة بارتوميو رئيس برشلونة.

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