سر رفض نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان

ذكرت قناة تيلي فوت الفرنسية أن اللاعب البرازيلي نيمار أخبر ادارة النادي الباريسي برغبته في البقاء في صفوف النادي لموسم آخر. نيمار تعرض للكثير من الانتقادات في الموسم الماضي بسبب كثرة اصاباته وفشل الفريق في دوري الأبطال الاوروبي. اللاعب البرازيلي وعد ادارة النادي الفرنسي بتصحيح الاوضاع في الموسم المقبل ومصالحة الجماهير واظهار جودته. ويرى نيمار أن باريس سان جيرمان يمكنه تحقيق اللقب الأوروبي الكبير في الموسم المقبل وهو ما دفع اللاعب لاتخاذ قرار بالبقاء في النادي.

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