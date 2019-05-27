طلب غريب من غرفة ملابس ريال مدريد لرئيس النادي

أكدت تقارير صحافية إسبانية أن اكثر من لاعب في صفوف ريال مدريد طالبوا المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والرئيس فلورنتينو بيريز بضم اللاعب انتوان غريزمان.

غريزمان 27 عاما يرتبط بقوة بالذهاب إلى صفوف برشلونة في الصيف الحالي مع كسر عقده البالغ 120 مليون يورو.

ووفقا للأنباء فإن هناك اكثر من لاعب في غرفة ملابس ريال مدريد يروا ان الفريق الأبيض بحاجة للاعب هداف بقيمة المهاجم الفرنسي الذي يمكنه اللعب في أكثر من مركز في الخط الهجومي.

ويعد الصربي لوكا يوفيتش هو الهدف الاكبر لريال مدريد في الوقت الحالي لكن نادي اينتراخت فرانكفورت يطلب 100 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب.