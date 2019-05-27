صحافي إسباني يوضح حقيقة انتقال مبابي ونيمار لريال مدريد

أكد ايدو اغيري الصحافي الإسباني الشهير أنه لا يستبعد انضمام أي من الثنائي كيليان مبابي ونيمار لصفوف ريال مدريد او لاعبا من بينهما.

وقال اغيري لبرنامج تشيرنغيتو: “هل تعتقد أن مبابي و نيمار سينتهي بهم الأمر في ريال مدريد؟ سأقول لك شي۽ ليس هناك مستحيل نعم أراها ممكنه، لكن على مبابي ونيمار القيام بالكثير من أجل تحقيق ذلك.”

بينما قال الصحافي توماس رونسيرو: “ريال مدريد لديه علم بأن مبابي و نيمار يريدون الأنضمام لهم.”

وتشير التقارير لرغبة باريس سان جيرمان في الحفاظ على الثنائي بينما لمح مبابي للرحيل لريال مدريد من خلال تصريحات أكد من خلالها تفكيره في البحث عن مشروع جديد.