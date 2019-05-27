اخبار الرياضه

صحافي إسباني يوضح حقيقة انتقال مبابي ونيمار لريال مدريد

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

أكد ايدو اغيري الصحافي الإسباني الشهير أنه لا يستبعد انضمام أي من الثنائي كيليان مبابي ونيمار لصفوف او لاعبا من بينهما.

وقال اغيري لبرنامج تشيرنغيتو: “هل تعتقد أن مبابي و سينتهي بهم الأمر في ريال مدريد؟ سأقول لك شي۽ ليس هناك مستحيل نعم أراها ممكنه، لكن على مبابي ونيمار القيام بالكثير من أجل تحقيق ذلك.”

بينما قال الصحافي توماس رونسيرو: “ريال مدريد لديه علم بأن مبابي و نيمار يريدون الأنضمام لهم.”

وتشير التقارير لرغبة باريس سان جيرمان في الحفاظ على الثنائي بينما لمح مبابي للرحيل لريال مدريد من خلال تصريحات أكد من خلالها تفكيره في البحث عن مشروع جديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحافي إسباني يوضح حقيقة انتقال مبابي ونيمار لريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا