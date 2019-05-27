طلب كريستوبال سوريا الصحافي الاسباني الشهير بطرد المدرب ارنيستو فالفيردي من تدريب النادي الكتالوني.
وكان برشلونة قد فقد فرصة تحقيق الثنائية بالهزيمة أمام فالنسيا مساء الاحد في نهائي كأس ملك اسبانيا.
وقال سوريا في تصريحات تلفزيونية: “فالفيردي إلى الشارع؟ إنه أقصر الطرق بالنسبه لهذه البقرة، ولكن من الضروري تجهيز البديل في أسرع وقت ممكن.”
وتابع: “برشلونة هو أفضل فريق في العالم يمكنه أن ينجح فقط في 11 شهرا في العام ماعدا آخر شهر في كل موسم”.
كانت هذه تفاصيل خبر صحافي إسبانيا: برشلونة يجب أن يطرد البقرة فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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