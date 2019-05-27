صحافي إسبانيا: برشلونة يجب أن يطرد البقرة فورا

طلب كريستوبال سوريا الصحافي الاسباني الشهير بطرد المدرب ارنيستو فالفيردي من تدريب النادي الكتالوني.

وكان برشلونة قد فقد فرصة تحقيق الثنائية بالهزيمة أمام فالنسيا مساء الاحد في نهائي كأس ملك اسبانيا.

وقال سوريا في تصريحات تلفزيونية: “فالفيردي إلى الشارع؟ إنه أقصر الطرق بالنسبه لهذه البقرة، ولكن من الضروري تجهيز البديل في أسرع وقت ممكن.”

وتابع: “برشلونة هو أفضل فريق في العالم يمكنه أن ينجح فقط في 11 شهرا في العام ماعدا آخر شهر في كل موسم”.