ناشيء الزمالك يكشف .. ماذا فعل جروس مع اللاعبين لحصد الكونفدرالية

نشر محمود حسن ناشئ الزمالك صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" تظهر توقيع جميع اللاعبين عليها بعد تذيلهم المجموعه بدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية. وقام اللاعبين بذلك الأمر بعد طلب من مدرب الفريق السويسري كريستيان جروس، وطالبهم اللاعبين التعهد بالفوز ببطولة. وكان الزمالك في دور المجموعات قد تذيل المجموعة وتأزم موقف من الصعود في البطولة الأفريقية، قبل أن يصل للنهائي ويفوز على فريق نهضة البركان المغربي، بالركلات الترجيحية بنتيجة بـ5-3، ويتوج باللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخه بمسماها الجديد.

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