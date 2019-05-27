شاهد.. حساب الدوري الإسباني يهنئ الزمالك عقب تتويجه بالكونفدرالية

هنأ حساب الدوري الإسباني، نادي الزمالك عقب تتويجه بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تغلبه على نهضة البركان المغربي. وتوج الزمالك بطلًا لكأس الكونفيدرالية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على نهضة البركان المغربي، بالركلات الترجيحية، بنتيجة 5-4، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالمغرب بفوز الفريق المغربي بهدف من دون رد، ونجح نهضة البركان المغربي، بالركلات الترجيحية، بنتيجة 5-4، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالمغرب بفوز الفريق المغربي بهدف من دون رد، ونجحالأبيض في برج العرب من الفوز بهدف من دون رد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح مباشرة. وكتب حساب الدوري الإسباني عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " الليجا يهنئ نادي الزمالك المصري تتويجه بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية".

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