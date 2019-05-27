اتحاد الكرة: تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون إلى ما بعد أمم أفريقيا

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، ان اجتماع اليوم الاثنين، سيشهد اتخاذ قرار بتأجيل مباراة الاهلي والمقاولون العرب، المقرر لها غدا

الثلاثاء، ضمن الجولة ال33 للدوري.

قال المصدر، ان اتحاد الكرة يسعى لاقامة ثلاث مباريات للزمالك

قبل معسكر منتخب مصر في يونيو، بحيث يتبقى له مباراة مؤجلة ويتبقى للاهلي مباراة المقاولون، ثم يلتقي الاهلي والزمالك، على ان تقام هذه اللقاءات بعد امم افريقيا.