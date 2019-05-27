ميدو: عدم ضم عبدالله جمعة للمنتخب "قرار كارثي"

شن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، هجومًا على الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بعد عدم اختياره عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، ضمن قائمة المنتخب، واصفًا ذلك الأمر بالكارثي.

أشار ميدو إلى أن عبدالله جمعة أفضل مدافع أيسر في الفترة الحالية، بعد اعتزال سيد معوض، لاعب الأهلي والمنتخب السابق.

وتابع، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عبدالله

جمعة أفضل مدافع أيسر لعب في مصر منذ اعتزال سيد معوض!! عدم انضمامه للمنتخب قرار فني كارثي!!".

أضاف: " لا أحب أبدًا التعليق على اختيارات المدرب، خصوصًا قبل البطولة، ولكن آسف، وأتمنى أن يكون عدم اختياركم له جاء لأسباب أخرى غير فنية، لأنها لو كانت فنية فهذا

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معناه أننا في مشكلة كبيرة جدًا!!".

وكان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، أعلن منذ أيام، عن قائمة المنتخب المبدئية لمعسكر المنتخب لوديتي تنزاليا وغينيا، شهدت استبعاد عبد الله جمعة ومحمد عواد.

ويقدم عبد الله جمعة منذ تغيير مركزه إلى ظهير أيسر، مستويات جيدة للغاية في الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ولعب جمعة بشكل خاص، دورًا كبيرًا في المباراة النهائية أمام فريق نهضة البركان المغربي، ببطولة الكونفدرالية ، والتي كللت بتتويج الأبيض باللقب الأفريقي.