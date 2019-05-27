كهربا: لقب الكونفيدرالية أسعد لحظة في حياتي

أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، على حساب فريق

نهضة بركان المغربي.

أكد نجم الزمالك، بأن الفوز بلقب الكونفيدرالية، أسعد لحظة في حياتي، وكنت

أثق في الفوز، وأسعد ملايين الزملكاوية.

أهدى كهربا اللقب الأفريقي، لمرتضى منصور، رئيس النادي والجماهير الوفية، وحرص كهربا على الاحتفال بلقب الكونفيدرالية مع الجماهير الزمكاوية بعد نهاية المباراة.