مستثمر إماراتي يقترب من شراء نادي نيوكاسل

اقترب الملياردير الإماراتي، خالد بن زايد آل نهيان، من شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، بعد تقدمه بعرض مالي كبير لشرائه.
قالت صحيفة "صن" الإنجليزية إن مايك آشلي، مالك نادي نيوكاسل، وافق على بيع النادي للشيخ آل نهيان بصفقة تقدر بـ350 مليون جنيه إسترليني، وأن
جدير بالذكر أن خالد بن زايد هو ابن عم الشيخ منصور آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي، بطل البريميرليج فى الموسمين الأخيرين.
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