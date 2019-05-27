«رجال اليد» يواجه سبورتنج اليوم في «بطولة السوبر»

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الاثنين، أمام سبورتنج في إطار منافسات الدورة المجمعة الفاصلة ببطولة السوبر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل مميز

وتحقيق الفوز.

وكان الفريق قد خاض مرانا قويا حرص خلاله يحيى يوسف القائم بأعمال المدير الفني على شرح العديد من الجوانب الفنية وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة خلال اللقاء.