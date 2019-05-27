نيدفيد يواصل التأهيل

ينتظم كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في برنامجه العلاجي بعد انتهاء راحته الأسبوعية التي حصل عليها أمس وفقا للبرنامج الذي حدده له الخبيرالألماني الذي أجري له جراحة غضروف الركبة.
وكان نيدفيد قد خضع لجراحة في ألمانيا، وعاد ببرنامج محدد من جانب الطبيب الذي
ووفقا للبرنامج العلاجي يحصل نيدفيد على راحة 24 ساعة كل أسبوع، وينتظم اليوم في البرنامج المحدد له.
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