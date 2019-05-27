تعرف على حكام مباريات اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري الممتاز. وجاءت على النحو التالي : الجونة × الاسماعيلي : طاقم من رومانيا بقيادة إفرام ماريوس ويعاونه إفرام فالنتين وتشيري الكسندرو، Advertisements وفاشنيك هوراتسيو حكما رابعا. وفاشنيك هوراتسيو حكما رابعا. النجوم × إنبي : أحمد جمال ويعاونه أحمد الشريف وإسلام مجدي، ومحمد علي كامل حكما رابعا، وكل من حسن السندبيسي وهشام توفيق حكما خامسا. مصر المقاصة × طلائع الجيش : محمود وفا ويعاونه سيد حسن ومحمد عطا، وسامح حسين حكما رابعا، وكل من صبري إبراهيم ومحمد القلاوي حكما خامسا. الداخلية × المصري : وائل فرحان ويعاونه محمد السيد ومصطفى عبد العظيم، وناصر عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من محمود دسوقي وأحمد عبد الله حكما خامسا.

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