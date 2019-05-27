تحسن حالة سعد سمير

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير يؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل منتظم؛ وفقًا للبرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذيأشرف على علاجه خلال رحلته الأخيرة إلى ألمانيا.
أكد الجهاز الفني أن سعد يؤدي تدريبات علاجية وجلسات في الجيم،
كان سعد بدأ البرنامج المحدد له بجلسات علاج طبيعي، ثم بدأ في تنفيذ بعض التدريبات في صالة الجيم.
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