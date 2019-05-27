رسميًا | إقالة مدرب الزمالك “جروس” بعد التتويج بالكونفدرالية

أعلن رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” رحيل المدير الفني السويسري “كريستيان جروس” عقب تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، رافضًا فكرة تجديد العقد الذي ينتهي مطلع الشهر المقبل.

وتلقى جروس إشادات واسعة من جمهور الزمالك بعدما أدار مباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام بركان بحنكة ودهاء تحت أنظار 75 ألف متفرج حضروا بملعب برج العرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وتجلى دور المدرب السابق لنادي أهلي جدة في تحقيق الفوز بهدف دون رد وتحويل المباراة إلى ركلات جزاء ترجيحية، حين دفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من إبراهيم حسن على الجهة اليمنى من الملعب، ليغير شكل فريقه من الناحية الهجومية، واضعًا بركان تحت ضغط غير عادي أدى إلى ثلاث فرص مؤكدة للتسجيل، بالإضافة إلى طرد المدافع الأيمن “عمر النمساوي”.

لكن مرتضى منصور رفض استمرار جروس فيما تبقى من مباريات الدوري بسبب خسارته لصدارة جدول الترتيب في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، قبل أن يخسر بهدف دون رد في ذهاب نهائي الكونفدرالية على الملعب البلدي ببركان يوم الأحد الماضي.

وخرج منصور في تصريحات متلفزة عقب المباراة الأولى، يؤكد فيها حرمان جروس من المكافآت المالية لعدم قدرته على إدارة المباراة أمام بركان بشكل صحيح.

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وقال مرتضى منصور في حديثه لقناة المحور بعد التتويج “لقد ذهبت إلى غرفة خلع الملابس بين شوطي المباراة أمام بركان، وأخبرت جميع اللاعبين بنسيان المدير الفني تمامًا والتركيز معي. نعم، قصة جروس انتهت مع الزمالك”.

وقام جروس بمصافحة مرتضى دون النظر له أثناء مراسم تتويج الزمالك بالكونفدرالية في حضور رئيس الكاف أحمد أحمد،

وكان المدرب صاحب الـ 64 قد عين كمدير فني للزمالك في صيف 2018، واستطاع بخبراته الفنية تصدر الدوري المصري الممتاز هذا الموسم لمدة طويلة، حتى تراجع للمركز الثاني بسبب خسارة من بيراميدز.

وما حدث مع جروس يشبه لحد كبير ما سبق وحدث مع المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي أقيل من تدريب الزمالك رغم تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز بموسم 2015/2014.

ومن المحتمل عودة كريستيان جروس للتدريب في الدوري السعودي الموسم المقبل، وبنسبة كبيرة سيكون مدربًا لنادي الهلال الذي خسر لقب الدوري أمام النصر خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.