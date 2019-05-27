رياضة | كريستيان جروس يشعل أزمة عنيفة في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس يشعل أزمة عنيفة في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل قرار رئيس نادى الزمالك بإعلان رحيل السويسرى كريستيان جروس مدرب الفريق عقب نهاية عقده مع الفريق بعد الفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية. Advertisements ورفض أعضاء مجلس الزمالك فكرة رحيل كريستيان جروس وطالبوه باستمراره خاصة أنه لم يخسر سوى البطولة العربية ففاز بالكونفيدرالية وينافس على الدوري المصري وكأس مصر. وقرر كريستيان جروس الاستمرار في الزمالك حتى نهاية عقده يوم 30 مايو الجاري لحين إشعار آخر.

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