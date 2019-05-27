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رياضة | كريستيان جروس يشعل أزمة عنيفة في الزمالك

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أشعل قرار رئيس نادى الزمالك بإعلان رحيل السويسرى كريستيان جروس مدرب الفريق عقب نهاية عقده مع الفريق بعد الفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 

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ورفض أعضاء مجلس الزمالك فكرة رحيل كريستيان جروس وطالبوه باستمراره خاصة أنه لم يخسر سوى البطولة العربية ففاز بالكونفيدرالية وينافس على وكأس مصر.

 

وقرر كريستيان جروس الاستمرار في الزمالك حتى نهاية عقده يوم 30 مايو الجاري لحين إشعار آخر.

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