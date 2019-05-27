رياضة | رسالة مفاجئة من نجم برشلونة عن مستقبل دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مفاجئة من نجم برشلونة عن مستقبل دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لاعب خط الوسط الهولندي فرينك دي يونج عن انتقاله إلى فريق برشلونة الاسباني ومستقبل صديقه دي ليخت نجم فريق أياكس.

وارتبط دي ليخت في الفترة الاخيرة بمزاملة رفيقه في أياكس دي يونج والانتقال إلى برشلونة.

وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو تحدث دي يونج عن مستقبل دي ليخت في إشارة عندما سئل عما إذا كان سينتهي مصير دي ليخت باللعب في برشلونة.

قال دي يونج ضاحكا: ها ها ها ها أنا لا أعرف أي شيء عن ذلك. سيكون ذلك رائعا. سنرى.