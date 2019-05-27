رياضة | هاري كين "مفاجأة" لقاء توتنهام وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاري كين "مفاجأة" لقاء توتنهام وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي من اللحاق بمباراة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من شهر يونيو المقبل.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أن هاري كين سيسافر رفقة زملائه في توتنهام إلى مدريد يوم الأربعاء المقبل ومن المتوقع أن يلعب دورًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعافيه من إصابته.

وأوضحت أن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام سيحسم موقف مشاركة هاري كين في وقت لاحق من هذا الأسبوع وإن كان الأقرب أنه سيكون مفاجأة المدرب لفريق ليفربول.

وتعرض كين لإصابة في كاحله الأيسر في 9 أبريل الماضي خلال مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي