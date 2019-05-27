رياضة | سيرجيو راموس.. الطماع الباحث عن "الفلوس" فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرجيو راموس.. الطماع الباحث عن "الفلوس" فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحول سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني إلى شخص محب للمادة يضعط على إدارة الملكي لرفع راتبه.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن أن سيرجيو راموس سرب أخبار الرحيل رغم أنه يخطط للبقاء في ريال مدريد في الموسم المقبل ويريد تمديد عقده من 2021 حتى 2022 لسنة إضافية لكن برفع راتبه من 12 مليون يورو سنويًا لـ14 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس يريد كتابة التاريخ مع ريال مدريد بالاستمرار مع الفريق حتى يونيو 2022 من أجل تخطي راؤول جونزاليس في عدد المباريات مع النادي الملكي ولكن بشرط الحصول على المادة وتعديل عقده بزيادة تبلغ مليوني يورو سنويًا.