رياضة | زيدان يكسر قلب ريال مدريد حبا في سيرجيو راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكسر قلب ريال مدريد حبا في سيرجيو راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني فكرة رحيل مدافعه سيرجيو راموس قائد الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان يريد استمرار سيرجيو راموس ويسعى لإقناعه بالبقاء في ريال مدريد بصرف النظر عن قرارات مجلس الإدارة.

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وأوضحت الصحيفة أن راموس عقد جلسة مع زيدان بعد نهاية هذا الموسم وتحدث عن المخاوف التي يشعر بها إلا أن زيزو واثق في قدرته على تغيير الموقف مع إدارة ريال مدريد.