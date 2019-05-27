رياضة | وكيل دي ليخت يستغل مانشستر يونايتد للضغط على برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل دي ليخت يستغل مانشستر يونايتد للضغط على برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مينو رايولا، وكيل أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام لاستغلال اسم مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة موكله في الفترة الأخيرة.

وتابعت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن رايولا يزج باسم مانشستر يونايتد في صفقة دي ليخت من أجل رفع راتب موكله القادم مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سوف يقدم دي ليخت كلاعب جديد في صفوف الفريق في وقت قريب.