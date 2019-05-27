رياضة | الأهلي يوضح تطورات حالة سعد سمير ونيدفيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يوضح تطورات حالة سعد سمير ونيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير يؤدي برنامجه العلاجي والتأهيلي بشكل منتظم؛ وفقا للبرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أشرف على علاجه خلال رحلته الأخيرة إلى ألمانيا.

وأكد الجهاز الفني أن سعد يؤدي تدريبات علاجية وجلسات في الجيم وأن حالته في تحسن بشكل مستمر، وملتزم إلى أقصى درجة بالبرنامج العلاجي الذي عاد به من ألمانيا.

وكان سعد قد بدأ البرنامج المحدد له بجلسات علاج طبيعي ثم بدأ في تنفيذ بعض التدريبات في صالة الجيم.

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وينتظم كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في برنامجه العلاجي بعد انتهاء راحته الأسبوعية التي حصل عليها أمس وفقا للبرنامج الذي حدده له الخبير الألماني الذي أجري له جراحة غضروف الركبة.



وكان نيدفيد قد خضع لجراحة في ألمانيا، وعاد ببرنامج محدد من جانب الطبيب الذي أشرف على علاجه، ليؤدي اللاعب جلسات علاج طبيعي بشكل منتظم، كما بدأ في تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة في صالة الجيم.



ووفقا للبرنامج العلاجي يحصل نيدفيد على راحة 24 ساعة كل أسبوع، وينتظم اليوم في البرنامج المحدد له.

