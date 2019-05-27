رياضة | الأهلي يعلن جاهزية أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن جاهزية أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد زوال الألم الذي اشتكى منه في الكتف عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي في الدوري.

وبات أزارو جاهزا للمشاركة في التدريبات عقب خضوعه لجلسات علاج طبيعي ، بعد التأكد من عدم معاناته من أية شكاوى أو إصابات.

ورفض الجهاز الفني الاستعجال في الدفع باللاعب في مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، حيث اكتفى بجلسة في الجيم والجري حول الملعب، وتأجلت عودته للمشاركة الجماعية إلى اليوم للمزيد من الاطمئنان على حالته ومنحه لوقت الأكبر للتعافي وإعلان جاهزيته.

ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.