رياضة | النجم الساحلي يصدم للأهلي: كوليبالي جاهز قانونيا والدليل 5 شهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يصدم للأهلي: كوليبالي جاهز قانونيا والدليل 5 شهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرأ مهدى العجيمي رئيس فرع كرة القدم بنادى النجم الساحلى التونسي من أزمة لاعب الفريق الجديد سليماني كوليبالي مع فريق الأهلي المصري مؤكدًا أن اللاعب من حقه المشاركة في مباريات الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأوضح مهدي عجيمي في تصريحات إذاعية أن سليمانى كوليبالي لن تعوقه أي مشاكل قانونية في المشاركة مع النجم الساحلي بصرف النظر عن أزمته مع الأهلي بدليل مشاركته فى مباريات باتريك ثيسل الاسكتلندي على مدار 5 أشهر.

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وقال عجيمي: "كيف شارك سليمانى كوليبالى فى مباريات الدورى الاسكتلندى وهو غير مؤهل من الناحية القانونية؟ الملف مغلق قانونيًا واللاعب من حقه المشاركة معنا في بداية الموسم الجديد".

وكان الاتحاد الدولي قد منح سليماني كوليبالي مهلة حتى يوم 24 يونيو المقبل لسداد غرامة قدرها مليون و450 ألف دولار لهروبه من الأهلي.