رياضة | الأهلي يكشف مدى خطورة إصابة الشيخ وموعد جاهزيته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف مدى خطورة إصابة الشيخ وموعد جاهزيته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الإصابة التي تعرض لها أحمد الشيخ لا تستدعى القلق وأنه سيشارك في المران الجماعي خلال أسبوع.

وأكد الجهاز أن الشيخ تعرض لكدمة في الكاحل، وأنه يخضع لبرنامج علاجي؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة والتواجد مع الفريق في غضون فترة قصيرة بعد الاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة الجماعية.

وأدى الشيخ جلسات علاج طبيعي بسبب تورم القدم، نتيجة كدمة في الكاحل أبعدته عن المشاركة الجماعية.