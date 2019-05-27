رياضة | من هو رضا العيسوي مدرب المنصوره الجديد؟ (بروفايل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو رضا العيسوي مدرب المنصوره الجديد؟ (بروفايل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد رضا ابراهيم العيسوي فوده المدير الفني الجديد للفريق الأول لنادي المنصورة من مواليد 21 مايو 1965، حيث بأت مشوار الملاعب في ناشئين المنصورة ثم صعد للفريق الأول عاصر في الملاعب أربعة أجيال متتالية بداية من جيل العظماء محمد الهادي وبدوي حموده والراحل سعد سليط وخالد الامشاطي مرورا بهشام شوقي وحامد فهيم وصولا للجيل الذهبي لياسر ريان وعماد الزوق والراحل أحمد فهمي وعز الرجال ومحمد كمونه وغيرهم من النجوم التي زاملت العيسوي كلاعبا بصفوف البرتقالي.

يعد العيسوي أول محترف في سجلات نادي المنصورة إنهالت عليه العروض موسم 91-92 من أندية الاسماعيلي والمصري ولكنه استمر مع فريق المنصورة تحت قيادة العظيم عبد الحميد زاهر ثم موسم الصعود مع الجنرال ممدوح عبد العظيم.

ثم انتقل رضا العيسوي موسم 1993 الي فريق (منتخب السويس) في رحلة استمرت 6 سنوات تعتبر من اقوي مواسم منتخب السويس .

بدأ رضا العيسوي مشواره التدريبي كمدرب مساعد مع أحمد سند في قيادة فريق دكرنس، ثم عمل مديرا فنيا لفريق مركز شباب كفر صقر .

ثم انتقل الي المملكة العربية السعودية لقيادة فريق التقدم السعودي وحقق سبعة بطولات للمناطق في أربعة سنوات .

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قبل أن ينتقل الي تدريب فريق (البدائع) ونجح في تحقيق الصعود للدرجة الثانيه مع الفريق بعد غياب 48 عام .

ثم انتقل الي القيادة الفنية لفريق ( الزلفي) وحصل مع الفريق علي بطولة الرياض .

ليعود رضا العيسوى الي مصر مرة أخري ويقود فريق (سمنود) ثم الرجوع الي بيته نادي المنصورة (كمدرب عام) موسم 2018-2019 .

ثم عاد مره أخري إلى السعودية لتولي القيادة الفنية لفريق (التقدم) الذي كان يصارع من أجل البقاء وعدم الهبوط ولكن نجح الجهاز الفني بقيادة كابتن رضا العيسوي في تحقيق الفوز في 8 مباريات متتالية والصعود لدوري المحترفين .

وآخر محطات كابتن رضا العيسوي التدريبية (مديرا فنيا للفريق الاول لنادي المنصورة موسم 2019-2020 ) مع اطيب التمنيات له بالنجاح والتوفيق..

وتعد أبرز اللحظات في تاريخ "العيسوي" كمدربا عندما ترك المنصورة الموسم السابق من منصبه كمدربا عام ثم تولي القياده الفنيه لفريق التقدم وكان الاتفاق مع مجلس إداره النادي هو الابتعاد عن منطقه الخطر ولكن استطاع العيسوي من الفوز في 8 مباريات متتاليه جعلته يحتل المركز الاول والصعود للدورى المحترفين السعودي.