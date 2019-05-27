رياضة | 5 أندية تسعى للتعاقد مع "تريكة" بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أندية تسعى للتعاقد مع "تريكة" بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعي العديد من أندية دوري القسم الثاني للتعاقد مع محمود شعبان تريكة وذلك من أجل الحصول على خدماته في الموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وقال تريكة إن كل من الترسانه والمحلة وفاركو ودكرنس ومنتخب السويس يسعون للحصول على خدماتة موضحا بأن كلام هولاء الانديه من خلال الوكلاء مشيرا إلى أنه لم يجلس مع أي من مجالس إدارات الخمسه فرق.

وأضاف تريكه أن مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر لم يتحدث معه ولم يفاوضه للعودة من جديد.

والجدير بالذكر أن تريكه قد انتقل إلى فريق القناه في شهر يناير الماضى قادما من نادي المنيا مقابل 150 الف جنية.